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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير اقتصادي أجنبي يحذر إثيوبيا : الانضمام إلى بريكس تحد كبير

بريكس
بريكس

حذر خبير اقتصادي من أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس، يمثل تحديا كبير خاصة وأنه أمر يستلزم التزاما ماليا من جانب البلد الواقع في القرن الأفريقي.

وقال الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم ذكر إسمه، إن العجز الكبير في موارد إثيوبيا وخاصة العملة الأجنبية هو معضلة في سداد الديون الثقيلة، بحسب تصريحاته لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتوصل زعماء دول البريكس إلى قرار بقبول بتوسيع المنظمة وقبول ستة دول هي مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وستفعل العضوية رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وفي أول رد فعل على انضمام إثيوبيا إلى بريكس أعرب رئيس الوزراء أبي أحمد، عن سعادته على موقع "إكس" وغرد قائلا: "إنها لحظة عظيمة لإثيوبيا حيث يؤيد قادة البريكس انضمامنا إلى هذه المجموعة الموقرة". 

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