ارتفاع كبير لـ الدولار قبيل خطاب حاسم من رئيس الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، الوم الخميس، مدعوما ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية.

وحسب وكالة “روتيرز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين، بنسبة 0.52٪ عند 103.88.

كما تلقى الدولار الأمريكي دعما من البيانات التي أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، حيث ظلت ظروف سوق العمل ضيقة على الرغم من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ستيوارت كول، كبير الاقتصاديين الكليين في “Equiti Capital” في لندن: “أعتقد أن ما نراه هو إلى حد كبير تعديلات على مركز ما قبل جاكسون هول”.

وأضاف: “لا أحد يعرف ما سيقوله باول غدا وبالتالي فإن العملة الافتراضية التي يجب الانتقال إليها هي الدولار الأمريكي”.

وقال كول: “أعتقد أن أرقام مطالبات البطالة ربما قدمت أيضا بعض الدعم للدولار لأنها لم تكن ضعيفة كما كان يخشى وتقطع شوطا ما في تعويض المراجعة الهبوطية لرقم الرواتب الذي أجريناه أمس”.

وتابع: “لكن رد الفعل عليها كان صامتا بشكل عام، مما يشير إلى أن ندوة جاكسون هول هي الشيء الرئيسي في أذهان الأسواق”.