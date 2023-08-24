عواقبه وخيمة على المنطقة.. الجزائر تحذر من التدخل العسكري في النيجر



أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، لوناس مقرمان، موقف بلاده الثابت إزاء الأزمة في النيجر، معلنا مقاربة سياسية للجزائر تستهدف استعادة الاستقرار في النيجر.

وذكر مقرمان عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين في نيامي، إن الجزائر والنيجر تربطهما علاقات جوار قوية وتاريخية.

ولفت مبعوث الرئيس تبون إلى أنـه زيارته إلى نيامي تأتي لـ “الاستماع وفهم الوضع الذي تعيشه الدولة الجارة وكذا إبراز موقف الجزائر من الأوضاع الحاصلة في نيامي”.

وجدد المسؤول الدبلوماسي التأكيد على موقف الجزائر “القائم على التفاوض والحوار السياسي والتهدئة لتحقيق التوافق والخروج من الأزمة دون استعمال العنف”.

وأبدى تأسفه من دعوات التدخل عسكري أجنبي في دولة النيجر، محذرا من عواقبه التي وثفها بـ “الوخيمة” على المنطقة.