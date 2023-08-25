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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك استقرت على رحيل أحمد حسني المدير الإداري للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة عن منصبه.

وشهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك لبعض الاسماء لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وقرر المدير الفني خوض مباراتين وديتين في ختام معسكر الأبيض المقرر إقامته في السادس من أكتوبر بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

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