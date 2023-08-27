اليوم الثامن|قائد تعليم العاصمة يتابع غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة دور ثاني

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم القاهرة، زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثامن لإمتحانات الثانوية العامة ( دور ثان) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات و أعضاء الغرفة.

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة ودخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية مع إتحاد كافة الإجراءات الأمنية .

كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفورى لحظة بلحظة ، لضمان حسن سير وانتظام الإمتحانات داخل اللجان.

حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية ( ديناميكا ) للشعبة العلمية .

وقد سارت أجواء الإمتحانات بشكل جيد ومنضبط ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

وأشار الي أن عدد الطلبة المتقدمين لمادة الديناميكا ( ١٧١١) .