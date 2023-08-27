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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم الثامن|قائد تعليم العاصمة يتابع غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة دور ثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم القاهرة، زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثامن لإمتحانات الثانوية العامة ( دور ثان)  للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات و أعضاء الغرفة.

 

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة ودخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية مع إتحاد كافة الإجراءات الأمنية .

كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفورى لحظة بلحظة ، لضمان حسن سير وانتظام الإمتحانات داخل اللجان.

 

حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية ( ديناميكا ) للشعبة العلمية .

وقد سارت أجواء الإمتحانات بشكل جيد ومنضبط ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

وأشار الي أن عدد الطلبة المتقدمين لمادة  الديناميكا ( ١٧١١)  .

وكيل المديرية عمليات تعليم العاصمة امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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