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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار عن مقبرة أحمد شوقي: غير مسجلة لدينا.. فيديو

مقبرة أمير الشعراء
مقبرة أمير الشعراء

كشف الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، حقيقة هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي.

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وقال الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "بخصوص هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي،  كل ما أثير حولها غير صحيح".

 

وأكد أن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا تعود لمقبرة عادية وتعود لفترة زمنية قريبة، ومقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء غير مسجلة كآثار.

 

واستطرد الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار،: "أي مقبرة تعترض المشروع التي تخدم المواطنين سيتم عمل مقبر لخالدين مصر جميعا".

 

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