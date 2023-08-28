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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرضت لشرخ رأسي.. الآثار تكشف حقيقة هدم مئذنة قوصون.. فيديو

مئذنة قوصون
مئذنة قوصون

كشف الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية، مؤكدا: "ما تم تداوله بشأن هدم المئذنة كلام غير صحيح".

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حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة

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كبير الأثريين يوضح حقيقة نقل مئذنة قوصون والتربة السلطانية |فيديو

وقال الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مجلس الوزراء أصدر بيان لكل وسائل الإعلام أكد أنه لا يوجد هدم للآثار الإسلامية سواء في منطقة الإمام الشافعي أو غيرها".

 

وأضاف: "مئذنة قوصون تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن"، لافتا: "أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوا من كبار علماء الآثار".

مئذنة قوصون الإمام الشافعي الإعلامية عزة مصطفى فضائية صدى البلد

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