تعرضت لشرخ رأسي.. الآثار تكشف حقيقة هدم مئذنة قوصون.. فيديو

كشف الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية، مؤكدا: "ما تم تداوله بشأن هدم المئذنة كلام غير صحيح".

وقال الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مجلس الوزراء أصدر بيان لكل وسائل الإعلام أكد أنه لا يوجد هدم للآثار الإسلامية سواء في منطقة الإمام الشافعي أو غيرها".

وأضاف: "مئذنة قوصون تعرضت لشرخ رأسي بسبب عوامل التعرية والزمن"، لافتا: "أي قرار يخص هدم أي مبنى أثري يتم بقرار من وزارة السياحة واللجنة الدائمة التي تضم 30 عضوا من كبار علماء الآثار".