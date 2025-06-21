قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
وزير دفاع الاحتلال: اغتيال قائد "فيلق فلسطين" في الحرس الثوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 لبدء امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غد الأحد ، حيث يمتحن الطلاب غدا الأحد امتحان اللغة العربية

وقبل ساعات من آداء امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025 ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تشدد على ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء  

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء  

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة ) 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)  

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 :  التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 :  الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء 

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا 

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة) 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل) 

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة ) 

الأحد 6 يوليو 2025 :  الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة ) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 :  التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 :  الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 :  علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الفلسفة والمنطق ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 1 يوليو 2025 :  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق

الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع

الثانوية العامة 2025 لثانوية العامة امتحانات امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فحص وتوفيرالعلاج لـ1300 حالة والمحافظ يناقش نتائج 29 زيارة للتفتيش على المحليات

فصل التيار الكهربي

اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

اسعاف ارشيفيه

أخبار الوادي الجديد: مصرع عامل سقطت على رأسه ماسورة.. واستقرار أسعار الخضروات والدواجن

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد