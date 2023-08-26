كبير الأثريين يوضح حقيقة نقل مئذنة قوصون والتربة السلطانية |فيديو

‏قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن قبة قوصون مسجلة في الآثار الإسلامية برقم 290 والتربة السلطانية مسجلة أيضا برقم 288 ولهم قيمة كبيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، نحن طلبنا منذ زمن أن كل ما له علاقة بالتراث يكون تابع لجهة موحدة وفي مصر لدينا مشكلة بسبب شرط مرور 100 عام على المكان لكي يعتبر أثر ويكون تابع لوزارة الآثار، ولكن لدينا هيئة التنسيق الحضاري لها بعض الأشياء، ووزارة الأوقاف مشرفة عن بعض الأشياء أيضا.

أضاف نحن حتى الآن مقابر مثل الراحل أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي وغيرهم حتى الآن لا نعرف ما هي كينونتهم وإذا سألت وزارة الآثار عنهم فهي مقابر غير أثرية لأنها لم يمر عليها 100 عام.

وزارة الأثار

‏ونوه أن الآثار المسجلة لدى وزارة الأثار والمسؤولة عنها هي آمنة 100% وقبة قوصون والتربة السلطانية يحدث لهم بعض الترميمات فقط وإعادة تركيب وهم في أمان.