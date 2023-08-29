توقعات بحدوث نقص عالمي في الليثيوم بحلول 2025

كشف تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن النقص العالمي في الليثيوم في طريقه مع تزايد الطلب على المعدن. وقالت وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لشركة فيتش سيلوشنز: "من المتوقع أن يدخل المعروض العالمي من الليثيوم في عجز مقارنة بالطلب بحلول عام 2025".

وأضاف التقرير أنه قد يواجه العالم نقصًا في الليثيوم مع زيادة الطلب على المعدن، حيث يتوقع بعض المحللين أنه قد يحدث في عام 2025. ومع ذلك، يرى آخرون إطارًا زمنيًا أطول قبل أن يصل هذا النقص.

وكانت شركة بي إم آي، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة فيتش سوليوشنز، من بين تلك التي توقعت عجزا في المعروض من الليثيوم بحلول عام 2025. وفي تقرير نُشر مؤخرا، أرجعت شركة بي إم آي العجز إلى حد كبير إلى تجاوز الطلب على الليثيوم في الصين الطلب على الليثيوم.

وذكر التقرير: "نتوقع نموًا سنويًا بنسبة 20.4٪ في المتوسط ​​على أساس سنوي لطلب الليثيوم في الصين على المركبات الكهربائية وحدها خلال الفترة 2023-2032".

وفي المقابل، فإن إمدادات الليثيوم في الصين ستنمو بنسبة 6% فقط خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت شركة بي إم آي، مضيفة أن المعدل لا يمكن أن يشبع حتى ثلث الطلب المتوقع.

وتعد الصين ثالث أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية.

وأنتج العالم 540 ألف طن متري من الليثيوم في عام 2021، وبحلول عام 2030 يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يصل الطلب العالمي إلى أكثر من 3 ملايين طن متري.

في الوقت نفسه، لا يتوقع محللون آخرون حدوث عجز بهذه السرعة، لكنهم ما زالوا يتوقعون حدوث عجز بحلول نهاية العقد.

وارتفعت أسعار كربونات الليثيوم إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 600 ألف يوان للطن في نوفمبر 2022، أي أكثر من 12 ضعف أسعار يناير 2021.