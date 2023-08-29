ضمن مشروع المواطنة وألف مبدع من الصعيد.. اكتشاف 65 موهبة من قرية ريحانة

نظم إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، احتفالية فنية وثقافية كبري ومعرض للكتاب وآخر للرسم لأطفال قرية ريحانة بمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا وسط تجمع زاد عن ٧٠٠ طفل من أبناء القرية فى إطار تنفيذ برنامج المواطنة.

كما تم اكتشاف مواهب الأطفال والشباب ضمن مشروع الألف مبدع من أطفال وشباب المنيا وسط تفاعل الجمهور من عائلات وأهالى قرية ريحانة حيث قدمت فرقة كورال الأطفال لقصر ثقافة المنيا الأغاني الوطنية.

جاءت فعاليات النشاط الثقافى بمحافظة المنيا لتعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف والفكر المتشدد، بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، يأتى ذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا ثقافيا ، الحدث الثقافي تم بالأمس الإثنين الموافق ٢٨ أغسطس ، بدعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وشارك في تنفيذ الاحتفالية فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى وبرئاسة الكاتب محمد نبيل وبإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص ومديرته احسان كامل، وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل أسبوع بقرى محافظة المنيا.

وبالتنسيق مع مركز ومدينة ابوقرقاص ، برئاسة تاج جلال ابو سداح ، وأشرف الدسوقي رئيس الوحدة المحلية ببنى موسى وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم متمثلة فى إدارة ابوقرقاص التعليمية برئاسة حسام عمر ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة برئاسة الفت فتحى عضو المجلس القومى للمرأة.

حيث شهد الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والكاتب الصحفى ضياء دنش مدير تحرير الجمهورية والكاتب الصحفى اشرف ابو الريش مدير تحرير جريدة روزاليوسف، والدكتوره. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، البرنامج المقدم فى مدرسة ريحانة الإبتدائية بقرية ريحانة.

وتضمن فقرة تنورة قدمتها فرقة الفنون الشعبية تحت التأسيس لقصر ثقافه ابوقرقاص، أعقبها معرض الكتاب لمنفذ بيع قصر ثقافة ابوقرقاص بإشراف اسماء محمد، منال عبدالله ويضم المعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمى، وقدم فقرات البرنامج الشاعر جابر الزهيري والفنان اسامه طه.

تلى ذلك معرض لمواهب الفنون التشكيلية للفنانين ديانا كمال ومهرائيل رضا وكارلوس سامى.

و بدا الحفل بالسلام الوطنى ثم فقرات الانشاد الدينى قدمها المنشد احمد فتحى وإنشاد قمر سيدنا النبي ،ومدح فى سيدنا النبى .

أعقبه عقد ندوه عن" المواطنه والعمل التطوعي" حاضرها احمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة نادي ادب ابوقرقاص والشاعر جابر الزهيرى والفنان اسامه طه، وقدم الفنان اسامه طه ، فقرة غنائية بعنوان "غني وسمعنا "كلمات سمير عبد الباقي أعقبه مواهب للأطفال.

فى اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وحرصها على الاهتمام بالنشء واكتشاف مواهب الأطفال والشباب بمحافظات الصعيد ،قدمت العديد من فقرات مواهب لابناء القرية من ذوى الهمم ، حيث قدم احمد عطا غناء فردى اغنيه سيره الحب، وعرض التحطيب قدمه فيولا عماد وكيرلس عاطف ، و ترنيمه مع ايرينى جمال ومينا ممدوح ومينا ملاك، ثم عرض حكى عرائس لقصر ثقافة المنيا بعنوان" الامانه "تأليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، أداء صوتي وتحريك، محمد سمير الكردي ، ياسر فؤاد، ليلي قطب، هبه موسي محمود الريحاني، أعقبه عرض تحطيب لفرقه ابوقرقاص للفنون الشعبية تحت التأسيس.

واختتم الحفل بعرض كورال أطفال قصر ثقافة المنيا ، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الاغانى منها على صوتك أداء جماعى، بحبك يابلدى قدمها محمد أيمن، حمادة عزو غناء عبد الرحمن ، ميريت،انا كتكوتة لأيتن سيد، وقدمت اريج أحمد اغنية يا أغلى أسم فى الوجود التى تفاعل معها أبناء القرية .والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

وبحضور سكرتير مجلس قروى بنى موسى ، احمد الريحاني، رضا حافظ سكرتير الوحدة المحلية ،محمد ابو عمر مدير مدرسة ريحانه الابتدائية والإعدادية، ووصل عدد الحضور من الأطفال ٧٠٠ طفل وتم اكتشاف عدد ٢٥ موهبة ضمن فرقة فنون شعبية ابو قرقاص و٢٠ موهبة ضمن فرقة انشاد دينى ابو قرقاص واكثر من ٣٠ طفل فى موهبة الرسم والغناء والاستعراض فى اطار مشروع الالف مبدع من اطفال وشباب المنيا.