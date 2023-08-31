زعيم المرحلة الانتقالية بالجابون: نحترم جميع الالتزامات المحلية والدولية

تعهد زعيم الجابون المعين من قبل المجلس العسكري في الجابون، بريس أوليجي نجويما، بأن البلاد ستحترم جميع التزاماتها على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك في بيان القاه المجلس العسكري على القناة التليفزيونية المحلية.

وجاء في البيان: “نريد أن يؤكد لجميع المستثمرين وشركاء التنمية والدائنين في البلاد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان الوفاء بالتزامات بلدنا على حد سواء. على المستوى المحلي والخارجي”.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب تحالف المعارضة في الجابون، المجلس العسكري بمواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات بعد تحركه العسكري.

من جانبه، رفض الاتحاد الأوروبي، الاستيلاء على السلطة بالجابون بالقوة، داعيا جميع الأطراف لضبط النفس.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الحل الوحيد في الجابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري.