انخفاض معدل التضخم في كينيا للشهر الثالث على التوالي

انخفض معدل التضخم في كينيا للمرة الثالثة على التوالي إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا، حيث ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بوتيرة أبطأ وظلت أسعار البنزين دون تغيير، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الكيني.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الكيني أمس الخميس: "بلغ معدل التضخم الإجمالي على أساس سنوي مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) 6.7٪ في أغسطس 2023"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني الكيني أن المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين كان هو الأبطأ في 16 شهرا، مقارنة بـ 7.3% في يوليو.

وأشار إلى أنه: "على الرغم من ارتفاع مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 0.5% بين يوليو 2023 وأغسطس 2023، على أساس شهري".

وفي الآونة الأخيرة، تمتعت كينيا بتحسن العائدات؛ على سبيل المثال، أعرب الرئيس ويليام روتو مؤخرًا عن أمله في أن تنتج بلاده في عام 2023 أكبر محصول للذرة في تاريخها.

وأوضح أن نجاح البرنامج، الذي ساعد المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج، يرجع إلى حقيقة أن السلطات منحت المزارعين إمكانية الوصول إلى الأسمدة الرخيصة.

ومن بين أمور أخرى، في أوائل أغسطس، أطلقت السلطات الكينية معالجة 34 ألف طن من مكثفات الأسمدة الروسية لتوزيعها على شكل 100 ألف طن من المنتجات المدعومة النهائية على المزارعين.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، أن معدل التضخم في المجال ظل على حاله نسبيا خلال عامي 2022 و2023.

ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا بنسبة 5.6% في عام 2023 و6.0% في عام 2024، مدفوعًا بالخدمات والاستهلاك المنزلي.