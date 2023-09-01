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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 مليارات جنيه.. تطورات مثيرة بشأن مفاوضات اتحاد جدة لخطف محمد صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

فجَّر جمال الزهيري، الناقد الرياضي، مفاجأة بشأن  محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية انتقال الفرعون المصري إلى صفوف الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وقال "الزهيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن هناك أقوال متضاربة في الوقت الحالي، ما بين خطوات نهائية وحاسمة في التعاقد مع محمد صلاح، وذلك وفقا للصحف السعودية، وهذه مفاجأة كبيرة حال إتمامها. 

ناقد رياضي: تصميم اتحاد جدة على ضم محمد صلاح غريب جدا

وأضاف الناقد الرياضي، أنه في الجانب الآخر، يوجد تصميم كبير من جانب ليفربول، بالتمسك بـ محمد صلاح، ولا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل الحصول على اللاعب، لافتا إلى أن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 

وأكمل حدثه، أن الساعات المقبلة إذا لم يحدث اتفاق رسمي؛ لن ينتقل محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة، موضحا أن النادي السعودي مصمم بشكل غريب جدا على ضرورة التعاقد مع النجم المصري خلال الفترة المقبلة، "عاوزينه يعني عاوزينه، لدرجة أن العرض وصل لـ 200 مليون يورو، أي ربع مليون دولار حاليا". 

وأعرب عن سعادته الكبيرة بسبب أن محمد صلاح هو حديث العالم أجمع في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص أن يؤكد انتقال النجم المصري لصفوف نادي اتحاد جدة، لأن كل ما يحدث في الفترة الحالية هي عبارة عن اجتهادات لا أكثر، ولا يوجد أي شيء رسمي تم الإعلان عنه حتى تلك اللحظة. 

وأشار إلى أنه ألغى كل ارتباطاته اليوم؛ من أجل معرفة الخبر اليقين فيما يتعلق بقصة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة من عدمه، موضحا: "هتلاقي ملايين الناس عملت زيي، لغوا ارتبطاتهم النهاردة؛ عشان يعرفوا محمد صلاح هيعمل إيه". 

ومن جهته قال الإعلامي محمد موسى،: إنه وفقا لفريق إعداده، فإن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح، يصل لـ 7 مليارات جنيه دفعة واحدة، ليعلق جمال الزهيري: "محمد صلاح لاعب ذو قيمة ويستاهل". 

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول الدوري السعودي جمال الزهيرى

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