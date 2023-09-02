تحويل مسار خط المياه أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه قد تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى ، وتم الفتح وجار ضخ المياه.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة إعادة الشىء لأصله فور انتهاء الأعمال الجارية .



وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة أن هذا الخط تم انشاؤه منذ أكثر من ٤٠ عاماً وانتهى عمره الإفتراضى وقامت الشركة بوضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد الخط فى أسرع وقت ممكن حيث قامت الشركة بالدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لانهاء الاعمال فى الموعد المحدد .