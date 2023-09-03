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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

صدى البلد

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن قضية الاعتداء على الطفلة لين، فهذه القضية تطول أربعة أفراد من عائلة لين التي توفيت بسبب الاعتداء عليها.

شاهد الفيديو:

وعرض التقرير، أن لين طفلة لبنانية، صاحبة الـ 6 أعوام، والتى توفيت بعد الاعتداء عليها في حادثة هزت الشارع اللبناني وأحدثت جدلا واسعا قبل معرفة الفاعل.

وفى سياق متصل ، لين كانت في زيارة عندما تعرضت للاعتداء أخذتها أمها إلى المستشفى بسبب فقر في الدم، وتعرضت الطفلة لنزيف حاد، وتبين للأطباء أن شيئا غير طبيعي حدث لها قبل وفاتها متأثرة بالنزيف.

تسترت الأم وجدتها وأبلغتا والد الطفلة بأنها تعرضت للسقوط، وقد استدعت السلطات جدها وكان هو " المتهم " إلى أن كشفت التحقيقات عن قيام خالها بالاعتداء عليها.

شاهد الفيديو:

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