منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير المنطقة وأمريكا تخلت عن دورها كوسيط

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني اليوم الإثنين، إن إسرائيل تسعى بأساليب عملية وواقعية إلى وضع أسس لتفجير المنطقة، مشددا على أن أمريكا تخلت عن دورها كوسيط وانتقلت كشريك كامل للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مجدلاني في تصريح لإذاعة الفلسطينية، أن كل محاولات دولة الاحتلال الجارية للتطبيع مع العديد من الدول هي بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بمدينة القدس ليست جديدة وهي استمرار لمسيرة التهويد، واستمرار لفرض الحل الأحادي الجانب الذي يعتبر القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل.

وأكد أن استمرار إسرائيل لنهج الضم الذي أعلن عنه عام 1980 ما هو الإ استمرار لواقع يتدحرج بشكل متواصل من حكومة الى أخرى، ومع كل حكومة هناك مخططات جديدة للضم والتوسعة في آن واحد.

وقال إن إسرائيل تسعى من خلال عمليات التطهير ومصادرة الأراضي وفرض الضرائب والاعتقال ومنع البناء ، إلى ترسيخ مكانة القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل.

وبين مجدلاني أن حكومة إسرائيل الحالية تدمر آخر ما تبقى من حل الدولتين المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، وهي دائمة إلى فرض الحل الأحادي الجانب من دولة الأبارتهايد ويعتبر هذا الحل وصفيا لعدم الأمن والاستقرار بالمنطقة.