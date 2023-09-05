نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

بعد ساعات من مشاركته في ما يسمى "تحدي الشريحة الواحدة" المتداول عبر تطبيق "تيك توك" لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار جدا، توفي مراهق من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يبلغ من العمر 14 عاما.

قالت والدة المراهق هاريس ولوباه، وهو طالب في السنة الثانية، لشبكة “إن بي سي 10" بوسطن، إن ابنها تناول شريحة باكي حارة جدا في المدرسة، وسرعان ما أصيب بألم في المعدة نقل على أثره إلى المنزل، حيث بدأ يشعر بالتحسن.

تحدٍ خطير عبر تيك توك

وأضافت الأم، حسبما نقلت أيضا صحيفة “نيويورك بوست" الأمريكية، منذ قليل، أن الأم عثرت على الصبي مغمى عليه بعد تحدى “One Chip” بينما كان سيغادر لإجراء تجارب كرة السلة ليتم نقله إلى أقرب مستشفى، حيث أعلنت وفاته.

وتابعت الأم أنه لم يتم تأكيد سبب الوفاة المراهق بشكل رسمي مع انتظار نتائج التشريح.

وواصلت الأم حديثها للشبكة المحلية بأنها تعتقد أن ابنها توفي بسبب مضاعفات الوجبة الخفيفة الحارة.

ويختبر جزء من التحدي المدة التي يمكن للشخص الذي تناول الرقائق أن يصبر فيها قبل أن يأكل أو يشرب أي شيء آخر ليرتاح بسبب شدة المادة الحارة.

المراهق الامريكي، هاريس ولوباه

تحذيرات من الشركة

وتحذر الشركة المصنعة للرقاقة على موقعها على الإنترنت من أن تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة، كما يجب أن يأكلها البالغون فقط، وتنصح الأشخاص بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو الإغماء أو الغثيان لفترة طويلة.

كما تضيف العلامة التجارية للشركة: “بعد لمس الشريحة، اغسل يديك بالصابون ولا تلمس العينين أو المناطق الحساسة الأخرى”.

وتم تصنيع الرقائق، من فلفل "كارولاينا ريبر" و"ناجا فايبر"، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم، كمنا تمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم وفقا لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار.

وذكرت راشيل موناريز، مديرة مدارس ورسستر، بعد وفاة المراهق: “بصفتي أما ومعلمة، لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر على عائلته وأصدقائه ومعلميه، قلبي معهم جميعا”.

المراهق الامريكي، هاريس ولوباه

خطورة الأطعمة الحارة

من جانبها، علقت الدكتورة لورين رايس، رئيسة قسم طب طوارئ الأطفال في مركز تافتس الطبي، أنه عندما يأكل شخص ما طعاما حارا، يمكن أن تتراوح النتائج من حرق الفم أو الشفاه إلى مشاكل في القلب.

ونبهت رئيسة قسم طب طوارئ الأطفال: "في بعض الأحيان، نرى أشخاصا يعانون من آلام شديدة في الصدر، أو قد يعانون من خفقان القلب أيضا".