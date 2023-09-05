وزير الدفاع الروسي للأوكرانيين: الهجوم المضاد فاشل تمامًا



تقدمت قوات المشاة الأوكرانية متجاوزة العوائق المضادة للدبابات في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وفقًا لمعهد دراسات الحرب، بينما أبلغ القادة الحربيين الأوكرانيين الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بنقص الذخيرة والأفراد في الشرق أثناء زيارته للقوات في دونيتسك، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

يأتي ذلك، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الكرملين لن يجري مناورات عسكرية منتظمة واسعة النطاق مقررة هذا الشهر.

ووصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا بأنه غير ناجح تماما، لكنه قال إن الوضع في جزء من منطقة زابوريجيا الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا متوتر.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويجو قوله: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة".

وقال: "الوضع الأكثر توتراً هو الوضع على جبهة زابوريجيا".