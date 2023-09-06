أزهري لـ أئمة بنجلاديش: علينا مجابهة الفرق المتطرفة بالوعي والمعرفة

ألقى الدكتور عواد محمد، الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة، بعنوان “الفرق الإسلامية.. النشأة والتاريخ”، على أئمة بنجلاديش، عن طريق الأونلاين، وذلك ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

في البداية، ألقى “عواد”، الضوء، على معنى الغلو، باعتباره مجاوزة حد الاعتدال في السلوك والقول والعمل، وقال: إن هناك جماعات تعتمد في دفاعها عن آرائها المغلوطة، على الحماس الشديد لرأيها، ومحاولة فرضه على الآخرين وهم في ذلك مخطئون؛ لأن رأيهم هذا لا يعتمد على أصول علمية سليمة؛ مما أدى إلى انحرافهم عن جادة الصواب في كثير من قضايا الشريعة.

وفي نهاية المحاضرة، وجه الدكتور عواد، الحاضرين، إلى ضرورة التعلم من المنابع الصافية، كما حثهم على مجابهة الفكر المتطرف، بالحجة والبرهان، وسلامة القصد.

ورشح الدكتور عواد، بعض الكتب التراثية التي تعمل على مجابهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.