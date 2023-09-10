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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترقب شديد في سوق الذهب.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

تترقب أسواق الذهب صدور بيانات التضخم للمستهلكين والمنتجين عن الاقتصاد الأمريكي وبيانات مبيعات التجزئة الأسبوع القادم، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وتساعد هذه البيانات على تحرك الذهب بشكل أكثر وضوحاً قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع التالي.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و1,886 شراء.

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,503 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,294 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,190 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,877 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,460 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,839 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,520 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,502,857 شراء 2,514,286

 

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الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد
بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 18: 
بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14: بيع 1,460 شراء 1,467

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24:بيع 17,520 شراء 17,600

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود بأكثر من 9% سنويًا في يونيو 2022 إلى مستوى منخفض بلغ 3% في يونيو من هذا العام. ولكن اعتبارًا من شهر يوليو بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث وصل إلى 3.2%. 

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