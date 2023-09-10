بشرى سارة لمزارعي البطاطس في مصر

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائمة الخضراوات والفواكه الأعلى تصديرا خلال هذا الأسبوع.

ووفقا لتقرير سلامة الغذاء، تصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطس بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن.

فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 والرمان بـ 6500 طن، ومثلت السودان أيضاً هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وليبيا من إجمالي 132 دولة مستوردة.

ويتصدر ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 420 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 356 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1540 رسالة بواقع 232650 طن، تم رفض 12 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح، زيوت متنوعة وبذور زيتية من 76 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وماليزيا اندونيسيا.

ويتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 490 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتج و10 شركات و2 مصنع، كما فحصت 931 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 40 مأمورية رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 18 مركب صيد و 4 شركات تصدير و 2 مورد و 2 مصنع أسماك لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.