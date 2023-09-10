عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة لمزارعي البطاطس في مصر

صدى البلد

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائمة الخضراوات والفواكه الأعلى تصديرا خلال هذا الأسبوع.

ووفقا لتقرير سلامة الغذاء، تصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطس بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن.

 فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 والرمان بـ 6500 طن، ومثلت السودان أيضاً هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وليبيا من إجمالي 132 دولة مستوردة. 

txt

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

txt

أسعار الذهب تتراجع رسميا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

txt

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم من 15.3% إلى 39.7% خلال عام

ويتصدر ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 420 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 356 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1540 رسالة بواقع 232650 طن، تم رفض 12 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح، زيوت متنوعة وبذور زيتية من 76 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وماليزيا اندونيسيا. 

ويتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 490 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتج و10 شركات و2 مصنع، كما فحصت 931 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر. 

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 40 مأمورية رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 18 مركب صيد و 4 شركات تصدير و 2 مورد و 2 مصنع أسماك لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

البطاطس البصل الخضروات والفواكه سلامة الغذاء المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أسعار الذهب تتراجع رسميا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم من 15.3% إلى 39.7% خلال عام

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

دعم أجندة مصر الخضراء والانفتاح على المؤسسات الدولية .. استراتيجية التخطيط لتعزيز الاقتصاد المناخي

الإحصاء: 21.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022

ترشيحاتنا

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

2.3 % زيادة في أسعار الذهب بمصر.. وصل كم الآن؟

بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

خالد فهمي يكشف أهمية مشاركة مصر في مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ