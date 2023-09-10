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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع مركز عمليات خاص يعمل بدون ترخيص وضبط عيادة غير مرخصة بالزقازيق

صدى البلد

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في اطار تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق محافظة الشرقية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، بتنفيذ حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية برئاسة الدكتورة هبة رفعت.

 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز عمليات خاص يديره صيدلي، ويعمل بدون ترخيص، وبه نقص في الاشتراطات الصحية، ومخالفات دوائية وبيئية، وهى عبارة عن أدوية فى أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم غلق وتشميع المركز.

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وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط خريج كلية علوم يقوم بمعالجة السمنة داخل عيادات تخصصية غير مرخصة، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير عدد ٢ محضر جنحة بمركز شرطة الزقازيق، وتم تحريز جميع الأدوية المخالفة من خلال مفتشي هيئة الدواء، وتم غلق وتشميع المنشآت الطبية غير المرخصة.

وأكد الدكتور هشام مسعود  إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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ادارة العلاج الحر الإشتراطات الصحية الدكتور هشام مسعود الشئون الصحية الصحة العامة للمواطن المنشآت الطبية غير الحكومية غلق وتشميع مديرية الشئون الصحية بالشرقية مركز ومدينة الزقازيق

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