10 تخصصات طبية|أورمان الشرقية تنظم قافلة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضاً ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية،انه يتم توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك" حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقريتى سنجها وحى مبارك بمركز كفر صقر، وقريتى ابو متنا وبهنيا بمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية.

وأشار الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.