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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع العربي.. تسليم 20 جهازا كهربائيا لفتيات مقبلات على الزواج بالشرقية

صدى البلد

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 20 جهاز كهربائي لعدد 10 عرائس من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة والمقدمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلوبهن ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ  وصباح العربي نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياه كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمة لهن، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرة النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

ومن جانبها أعربت نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن سعادتها بتواجدها بين أبناء الشرقية وتقديم أوجه الدعم للفتات المقبلات على الزواج من الاسر الأكثر احتياجا مقدمه الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للتعاون المثمر والبناء مع المؤسسة ورعاية الحالات المستحقة، مشيرة إلى أن تقدمه مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اليوم لأبناء الشرقية في عيدهم القومي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه ابناء المحافظة فمصرنا الغالية تستحق بذل كل غالٍ ونفيس وأن المرأة المصرية ستظل دائما في الريادة.

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قدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الشرقية ولمؤسسة العربي لتنمية المجتمع لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياه كريمة.

أهدت نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع درعا تذكارية لمحافظ الشرقية تقديرا لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديراً للدور المجتمعي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

كما اهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لنائبة رئيس مجلس الإدارة متمنيا للمؤسسة إدارة وعاملين دوام التوفيق والرقي.

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