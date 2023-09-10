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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 75 ألف جنيه .. اشتر أشهر عربية هاتشباك مستعملة

سيات ابيزا موديل
سيات ابيزا موديل 1994

يحتوي سوق السيارات المستعملة على الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والكروس أوفر، أومن فئة الهاتشباك والتي نتحدث عن أبرز سيارة تنتمي لهذه الفئة بالسوق المصري.

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سيات ابيزا موديل 1994 

تعد السيارة سيات أبيزا موديل 1994 واحدة من  اشهر سيارات الهاتشباك التي طرحت في مصر، إلى جانب عائلة فولكس فاجن جولف وسكودا فيليشيا، حيث تمكنت ابيزا أن تحتل مكانة كبيرة في الشارع المصري نسبة إلى تصميمها الخارجي الانيق، الذي يعشقه معظم الشباب، بالإضافة إلى قدراتها الفنية وسعرها المناسب.

سيات ابيزا موديل 1994 

وظهرت السيارة سيات أبيزا موديل 1994 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا بأفضل سعر للمستعمل، كما تمتعت بحالة خارجية جيدة، حيث تحتوي على طلاء احمر محدث، وجنوط رياضية فضية اللون ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، و4 أبواب.

سيات ابيزا موديل 1994 

وتأتي السيارة بمقدمتها الشهيرة ذات المصابيح الحادة، مع زجاج معتم، وفرش داخلي "جلد" يجمع بين اللون الأحمر والفضي، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، وفرش جلد بالأبواب الداخلية أيضا، إلى جانب اعتمادها على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، ومحرك 4 سلندر، مع عدد كيلومترات قدرها 300 الف كم.

سيات ابيزا موديل 1994 

سعر السيارة سيات أبيزا موديل 1994 

 

يبلغ سعر السيارة سيات أبيزا موديل 1994 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 75 ألف جنيه، وننصح دومًا بالكشف الجيد على السيارة قبل شرائها، للاطمئنان على حالتها الفنية من قبل المتخصصين.

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