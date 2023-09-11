بن زايد يعزي رئيس الوزراء اليوناني في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد وما أسفرت عنه من أضرار.

كما قدم بن زايد خالص تعازيه ومواساته للشعب اليوناني الصديق وذوي الضحايا، مؤكداً على تضامن دولة الإمارات مع اليونان ووقوفها إلى جانب شعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لما أبداه رئيس دولة الإمارات من مشاعر صادقة تجاه الشعب اليوناني، مثمناً مواقف دولة الإمارات تجاه الشعب اليوناني في مختلف الظروف.

وأعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الأخيرة في وسط البلاد إلى 15، بعد العثور يوم الأحد على جثث 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

والجثث الحديثة هي لامرأة تبلغ من العمر 88 عاما ونجلها، وعثر عليهما في منزلهما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 58 عاما.

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وقال خفر السواحل إن جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاما مفقود منذ يوم الثلاثاء، عثر عليها طافية في البحر بالقرب من مدينة فولوس.