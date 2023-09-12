في عيد ميلاد خالد النبوي .. تعرف على أهم أعماله الفنية

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان خالد النبوي والذى قدم أعمالا كثيرة مميزة، وفي عيد ميلاده نرصد ابرز محطاته الفنية.

خالد النبوي من مواليد 12 سبتمبر 1966 في محافظة المنصورة، مصر.

دخل عالم التمثيل عن طريق الصدفة، حيث إنه كان ضمن فريق التمثيل في المعهد العالي للتعاون الزراعي وشاهده لجنة من كبار الفنانين خلال أداء مسرحية وأعجبوا بأدائه، فقرر الدراسة في المعد العالي للفنون المسرحية لثقل موهبته وتخرج منه في عام 1989.

في بداية مشواره الفني لعب دور في واحد من أهم الأفلام المصرية، حيث اختاره المخرج صلاح أبو سيف للمشاركة في فيلم "المواطن مصري"، الدور الذي لفت نظر المخرج العالمي يوسف شاهين له ليقع اختياره عليه في دور البطولة في فيلم "المهاجر".

حصل خالد النبوي على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج، عن دوره في فيلم "المهاجر"، الفيلم الذي كان باكورة التعاون بين النبوي وشاهين، ليقدما سويا أيضاً الفيلم الشهير "المصير".

كتب خالد النبوي أيضاً اسمه كممثل عالمي، بعد أن اختاره المخرج العالمي ريدلي سكوت للمشاركة في فيلم "مملكة الجنة" والذي جسد فيه دور أحد الرجال المقربين لصلاح الدين الأيوبي.

من خلال برنامج تحت عنوان "دنيا" خاض خالد النبوي تجربة تقديم البرامج، لمدة عام ونصف على قناة أبو ظبي الفضائية.

تزوج خالد النبوي مرتين، تجربة زواجه الأولى كانت من سيدة من خارج الوسط الفني، ثم انفصل عنها بعد أنجب منها ابنيه التوأم "كريم ونور"، وفي عام 2002 تزوج من زوجته الحالية السيدة منى المغربي أم ابنه الثالث، والتي وصفها في أكثر من لقاء "أنها زوجته وصديقته وحبيبته التي لا يستطيع أن يقول لها سوى نعم وحاضر".

تعاون النبوي مع النجم العالمي عمر الشريف مرتين، أولهما في فيلم "المواطن مصري" حيث قام بدور ابنه، واللقاء الثاني كان في فيلم "المسافر" الذي جسد فيه النبوي الشخصية التي يلعبها عمر الشريف في مرحلة الشباب.

من أهم أعمال النبوي" المواطن مصري والمهاجر والمصير وفتاة من إسرائيل وعمر 2000 والديلر والمسافر وإسماعيلية رايح جاي وغيرها من الأعمال الهامة.

كان آخر أعمال خالد النبوي المسلسل الذي حاز على إعجاب الجمهور "راجعين يا هوا"، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "البحث عن علا"، كما يُعرض له قريباً مسلسل "النزوة" على منصة شاهد.