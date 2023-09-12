الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًّا من نابلس وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا فلسطينيًّا من محافظة بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قسام نضال العمور، ومحمد خالد العمور، وحسن محمد العمور، ومحمود ذيب العمور، وعكرمة عودة العمور، وفادي سليم البدن، وجميعهم من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة القريبة من مدينة بيت ساحور، ومحمد سعيد عجمية، وكريم زواهرة من بلدة الدوحة غربا، وخليل زواهرة من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، ومحمد أبو فريحة من شارع الصف سط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين وفتشت عدة منازل، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "المربعة" غرب المدينة، اعتقلت الشابين عماد الدين محمود مسيمي ومحمد إياد حمدي، أثناء مرورهما الليلة الماضية على الحاجز، وهما من سكان مخيم العين.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ومركبتا إسعاف، اقتحمت بلدة عقربا جنوبا، واعتقلت المواطن عز الدين محمد بني جابر عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما شنت حملة مداهمات شملت ثمانية منازل وعاثت فيها خرابا.

وفي بلدة بيت فوريك شرقا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حنني بعد احتجازه قرب مستوطنة إيتمار، أثناء محاولته الالتفاف عن الحاجز العسكري والدخول إلى بيت فوريك.