لقطات من لقاء الرئيس السيسي وعددًا من قادة القوات المسلحة.. فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قادة القوات المسلحة، حيث بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء بالمغرب وليبيا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

وأعلن الرئيس الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا