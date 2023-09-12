الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للمتضررين في المغرب وليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

وأعلن الرئيس الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا

صرح بذلك المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية