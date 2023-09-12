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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: إفريقيا لن تنسى أبداً قيام الغرب بحبس أطفالها في أقفاص

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأفريقية ستتذكر دائما الفصل المظلم من القمع الاستعماري الغربي عندما قامت القوى الأوروبية بتهريب الأطفال من القارة وعرضهم في أقفاص.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، قال بوتين إنه متأكد من أنه لن يكون من الصعب للغاية على روسيا إعادة العلاقات الوثيقة مع إفريقيا إلى مستوى الحقبة السوفيتية عندما قدمت موسكو للقارة مساعدات اقتصادية كبيرة.

وأضاف أن الدول الأفريقية تتذكر مساعدة موسكو في النضال من أجل الاستقلال وأن موسكو لم تتصرف قط كمستعمر.

وقال بوتين إن “تعاوننا كان دائمًا يعتمد إما على أسس متبادلة أو على الرغبة في المساعدة”.

وأضاف أن “هذه الدول لا تتذكر المساعدات السوفييتية فحسب، بل تتذكر أيضًا القسوة الغربية.  وفي أواخر عام 1957، كان الناس من أفريقيا يُؤخذون إلى أوروبا في أقفاص... لا يمكنك مشاهدة ذلك دون دموع… الأطفال الجالسين في أقفاص، معروضون ليراهم الجميع. لن ينساها أحد في أفريقيا أبدًا”.

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وقال الرئيس الروسي إن الغرب لم يتخل عن محاولات القهر.

وقال بوتين: “حتى الآن، يحاولون السيطرة على سياساتهم الاستعمارية الجديدة واتباعها بشكل عام”، موضحًا أن الدول الغربية فرضت قروضًا بقيمة تريليونات الدولارات على المنطقة.

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