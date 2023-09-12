نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

تحدث طارق السيد نجم الزمالك السابق عن حقيقة انتقال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

وكتب طارق السيد من خلال حسابه على فيس بوك:" (كواليس هااامة).. بن شرقي في #الزمالك.. انتخابات النادي محسومة بنسبة 70%.. و6 ملايين دولار في صفقتين #الاهلي ".

وتتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء إلى انتخابات نادي الزمالك القادمة، ومعرفة أسماء المرشحين وطلبات الترشح لانتخابات الزمالك، وفُتح تلقي طلبات الترشح منذ يوم 4 من سبتمبر الماضي وحتي اليوم الموافق 10 من سبتمبر، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، واستمر تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتكونت لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.