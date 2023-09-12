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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يعلن صفقة لتبادل 5 مساجين مع الولايات المتحدة |تفاصيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 5 مواطنين إمريكيين محتجزين في السجون الإيرانية من المتوقع أن يتم مبادلتهم بـ 5 مواطنين إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة السبوع المقبل.

وأضاف الرئيس الإيراني في تصريحات لشبكة إن.بي.سي الأمريكية، إن المحتجزين الأمريكيين بصحة جيدة جدا، ووفقا لأحدث معلوماتنا، فإنهم في أتم صحة.

ووفقا لرئيسي، فإن الترتيبات تمت وسيجري الانتهاء من الإجراء النهائي لتبادل السجناء في الوقت المناسب، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إن من بين المواطنين الأمريكيين الـ 5 المتوقع إطلاق سراحهم من إيران، سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما)، بالإضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا.

وكجزء من صفقة تبادل السجناء التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 10 أغسطس الماضي، وافقت الولايات المتحدة على تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية من حسابات في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، حيث لا يمكن إنفاقها إلا على الاحتياجات الإنسانية.

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