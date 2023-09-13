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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: العاصفة دانيال رسالة إلهية.. والتغيرات المناخية تؤثر على الجميع |فيديو

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علَّق الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

 

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وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "العاصفة دانيال رسالة إلهية والله يريد أن يذكر البشر بأن هناك من هو أقوى".

 

وأضاف مصطفى الفقي: "التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم ولا توجد دولة بعيدة عن تأثيرات الظواهر الجوية".

 

 وتابع مصطفى الفقي: "من كان يتوقع أن يحدث في ليبيا إعصار وأن تتعرض المغرب إلى زلزال مدمّر بهذه الطريقة ".

 

 وأكمل مصطفى الفقي: "في وقت الأزمات الجميع يهرع لمساعدة الدول المنكوبة".

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