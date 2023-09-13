مصطفى الفقي: العاصفة دانيال رسالة إلهية.. والتغيرات المناخية تؤثر على الجميع |فيديو

علَّق الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "العاصفة دانيال رسالة إلهية والله يريد أن يذكر البشر بأن هناك من هو أقوى".

وأضاف مصطفى الفقي: "التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم ولا توجد دولة بعيدة عن تأثيرات الظواهر الجوية".

وتابع مصطفى الفقي: "من كان يتوقع أن يحدث في ليبيا إعصار وأن تتعرض المغرب إلى زلزال مدمّر بهذه الطريقة ".

وأكمل مصطفى الفقي: "في وقت الأزمات الجميع يهرع لمساعدة الدول المنكوبة".