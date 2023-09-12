استاذ علوم يكشف علاقة دانيال بتغير لو البحر في بورسعيد للأخضر.. فيديو

قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم، تعقيبا على تغير لون البحر في بورسعيد إلى اللون الأخضر، إنه وفققا للعينات لا يوجد سبب بعينه، وغالبا أن التخمين أنها تكون دهونا أو أشياء طافية، أو تحلل الأنسجة النباتية.

وتابع محمد إسماعيل، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه تبين يوم السبت الماضي بالفحص أن سبب اللون هو الطحالب الخضراء، مشيرا إلى أن عاصفة "دانيال" ممكن أن تكون سببا في تحريك المغذيات من قاع البحر.

[[system- code: ad: autoads]]

وأردف، أن سمك اللون الأخضر من 5 إلى 20 مترا وليس أكثر، فيما معناه أنها كانت بالداخل وانجرفت مع التيارات البحرية.