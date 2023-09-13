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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشتر فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024...أسعار دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات الصانع الياباني ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات تعمل على توفير الراحة لقائدها وركابها، بالإضافة إلى أن السيارات اليابانية تشتهر باعتماديتها العالية، وتصميمها المميز، ومن ضمن تلك السيارات دايهاتسو تيريوس موديل 2007، وتنتمي تيريوس إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية التي تعمل بقوة الدفع الرباعي.

يقدم الصانع الصيني أنواع مختلفة من فئات السيارات بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 ، ونالت جميع إصدارات الصانع الصيني علي مكانة كبيرة لدي المصريين، لما يتوافر بها من مميزات، وخلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميا، بسبب الأزمات التي شهدها قطاع السيارات عالمياً ومن ضمنها طرازات الصانع الصيني ومنهم سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار .

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاعات في جميع طرازات السيارات عالميا، وذلك نتيجة تعرضه للكثير من المشكلات التي أثرت على تواجد الإصدارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، وبالتالي نتج عن هذه المشكلات تقلص في إنتاج السيارات؛ مما أدي إلى وضع قيمة مالية إضافية على سعر السيارة الأصلي.

جميع أسعار السيارات شهدت ظاهرة الأوفر برايس ، حيث أنه تم إضافة قيمة مالية على السعر الأساسي للسيارة ، وذلك نتيجة عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات، وذلك أدي الي تقلص أعداد السيارات لدي الوكلاء والموزعين مع إضافة قيمة مالية علي سعر السيارة الأصلي " الأوفر برايس".

تتنافس شركات تصنيع السيارات في التواجد داخل السوق المصري للسيارات، من خلال طرح إصداراتها لدى الوكلاء والموزعين، وخلال الفترة الماضية شهد سوق السيارات حالة من الارتباك؛ نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات العالمي ، وذلك جاء بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، ما نتج عن تقارب في أسعار وفئات السيارات الجديدة .

اشتركت شركة فولكس فاجن مع فاو الصينية من أجل إنتاج سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024 ، وسيتم إنتاج السيارة بـ أربع فئات ، وتنتمي سيارة فولكس فاجن ID.6 كروز الي فئة السيارات الـ SUV، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

كشفت شركة تويوتا ، عن أسعار سياراتها الجديدة تويوتا كورولا كروس موديل 2024 ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة لفئة السيارات SUV ، وتعتمد على منصة " TNGA-C " GA-C ، وتظهر بشكل أنيق ، وبتصميم عصري .

دايهاتسو تيريوس فينوشيا ستار موديل 2023 دونج فنج إيولوس ايه 30 موديل 2023 سوبارو XV جراند فيتارا اودي Q3 فولكس فاجن ID 6 فولكس فاجن ID 6 كروز

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