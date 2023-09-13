حملة فحص طبى لسرطان الثدى بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ

قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي إن المستشفى الجامعي نظم حملة فحص طبى لسرطان الثدى بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدى، باستخدام جهاز التصوير الإشعاعى للثدي" الماموجرام" وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتى.

وأضاف الدكتور الدسوقي - وفقا لبيان - أنه يتم إجراء الكشف الطبى على السيدات فى الفترة من 13-21 من سبتمبر الجاري، وإجراء التوعية لعدد كبير من السيدات ، وتحويل المرضي لقسم الأورام لبدء عملية العلاج، وإجراء العمليات اللازمة مجاناً.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ذلك يأتي تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100" مليون صحة " وفى إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدى أحد أهم حملات المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل الكشف.

وتشمل الحملة التوعوية بأمراض الثدى ومنها سرطان الثدى وأهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية إجراء الفحص الذاتى ويتم إجراء فحص طبى وكشف باستخدام جهاز التصوير الشعاعى للثدي" الماموجرام" لعدد كبير من السيدات.