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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسبب هذا المشروع الضخم .. اتحاد الصناعات يزف بشرى للشباب

صدى البلد

تحدث محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن استعراض  رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، باستثمارات تبلغ مليار دولار.

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شراكة عالمية لإقامة مجمع إنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار للتصدير وتوطين الصناعة

وقال محمد حنفي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن المشروع سيكون متكامل بداية من استيراد الخامة وحتى إنتاج المنتج بشكل كامل ".

 

وأضاف محمد حنفي:" من مميزات هذا المشروع هو توفير العديد من فرص العمل للمصريين وسيتم تنفيذه على أرض مصرية وبالتالي سيتم توفير كافة المستلزمات التي تدخل في العملية الإنتاجية من مصر ".

 

وتابع محمد حنفي:" من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يكون بها مميزات كثيرة للمستثمر حيث يتم توفير كافة المرافق التي يحتاجها أي مشروع صناعي ".

 

وأكمل محمد حنفي:" مسطحات الصلب تستخدمها الدول المتقدمة بشكل كبير ومشروع مسطحات الصلب الذي سيتم تنفيذه على أرض مصر سوف يقوم بتصدير مسطحات الصلب للخارج".
 

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