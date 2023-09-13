أستاذ تمويل عن مشروع إنشاء مجمع مسطحات الصلب: يوفر النقد الأجنبي

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على استعراض رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، باستثمارات تبلغ مليار دولار.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الحكومة تستهدف فتح المزيد من الشرايين للاقتصاد المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص ".

وأضاف هشام إبراهيم:" أي استثمار ياتي إلى مصر مفيد للغاية خاصة في مجال السلع الاستراتيجية والأساسية ".

وأكمل هشام إبراهيم :" مسطحات الصلب صناعة تقوم عليها صناعات متعددة، وتواجد استثمار إنتاج مسطحات الصلب في مصر يؤدي إلى توفير المزيد من النقد الأجنبي ".

ولفت هشام إبراهيم :" مسطحات الصلب تدخل في الكثير من الصناعات الأخرى مثل قطاع البناء والتشييد ومصانع السلع الاستراتيجية ".