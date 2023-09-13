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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ تمويل عن مشروع إنشاء مجمع مسطحات الصلب: يوفر النقد الأجنبي

صدى البلد

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على استعراض  رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، باستثمارات تبلغ مليار دولار.

شراكة عالمية لإقامة مجمع إنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار للتصدير وتوطين الصناعة

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وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الحكومة تستهدف فتح المزيد من الشرايين للاقتصاد المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص ".

 

 وأضاف هشام إبراهيم:" أي استثمار ياتي إلى مصر مفيد للغاية خاصة في مجال السلع الاستراتيجية والأساسية ".

 

 وأكمل هشام إبراهيم :" مسطحات الصلب صناعة تقوم عليها صناعات متعددة، وتواجد استثمار إنتاج مسطحات الصلب في مصر يؤدي إلى توفير المزيد من النقد الأجنبي ".

 

 ولفت هشام إبراهيم :" مسطحات الصلب تدخل في الكثير من الصناعات الأخرى مثل قطاع البناء والتشييد ومصانع السلع الاستراتيجية ".

أستاذ استثمار تمويل مسطحات الصلب اخبار التوك شو

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