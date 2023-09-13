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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شراكة عالمية لإقامة مجمع إنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار للتصدير وتوطين الصناعة

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا؛ لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، باستثمارات تبلغ مليار دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور عصام بدوي رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، واللواء مهندس هشام الخطيب العضو المنتدب لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس أحمد قناوي الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، وريهام الدسوقي مستشار التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، ونورا حلمي استشاري التمويل والاستثمار، ومسئولي الشركة العالمية. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى أنه تم الحصول على الموافقة؛ لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح، بالتعاون مع شركة عالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف المشروع، هو تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج.

وأوضح "سعد"، أن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات. 

ونوه بأن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية.

وأوضح السفير نادر سعد، أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة. 

وينتج المشروع مسطحات الصلب، بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا؛ وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن منتجات المشروع، ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع، والمترو، والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.

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