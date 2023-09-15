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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

صدى البلد

جون فيولا، وهو وكيل لاعبين عالمي، كشف عن خطته للمشتركين في برنامج "كابيتانو مصر"، وفي حلقة الافتتاح للموسم الثاني من البرنامج، الذي تم عرضه على قناة "ON" مساء يوم الخميس، أعلن أنه سيتم انتقاء أفضل 10 لاعبين من البرنامج وسيتم إرسالهم إلى أوروبا لقضاء فترة تدريبية.

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين سيسافرون إلى أوروبا ليتعرفوا على أساليب اللعب هناك وما يجري داخل الملاعب.

 وأوضح أن فرصة معايشة لاعبي "كابيتانو" في أوروبا تعتبر فرصة لتطوير مهاراتهم واللعب إلى جانب لاعبين محترفين وخوض تجربة في دوريات أوروبية.

 

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وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

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