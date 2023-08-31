عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرة وقبول ابنها بكابيتانو مصر.. أحمد فايق يفاجئ أم رحيم محاربة السرطان

مصر تستطيع
مصر تستطيع

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "دي إم سي"، حوارا حصريا مع محاربة السرطان ولاء عادل، والدة رحيم "أم رحيم"، التي ألهمت السوشيال ميديا وهي تشجع ابنها وسط مدرجات ملعب كابيتانو.

 

وقالت ولاء عادل: "الأم أحن شيء في العالم على أولادها.. لازم نزعق في وننفعل الأولاد لكن في النهاية نريد تعليمهم، مشيرة إلى إصابتها بمرض السرطان منذ 8 سنوات بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

 

ورصد برنامج مصر تستطيع، أم رحيم محاربة السرطان التي تسير بجهاز الأكسجين خلف ابنها رحيم في اختبارات برنامج "كابيتانو مصر".

 

وأضافت أم رحيم، خلال مساندتها ابنها في رحلة كابيتانو مصر: "الحلم أوله إرادة أم ودعاء صادق، وسأدفع عنهم الأذى بالرياضة".

 

وحقق برنامج "مصر تستطيع"، حلم محاربة السرطان ولاء عادل، والدة رحيم "أم رحيم"، بتوفير رحلة عمرة لها، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء.


وزف الإعلامي أحمد فايق، بشرة أخرى لها في نهاية الفقرة بقبول ابنها رحيم في اختبارات كابيتانو مصر. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

ترشيحاتنا

السكة الحديد: تكلفة إنشاء محطة قطارات الصعيد في بشتيل من ميزانية الهيئة

مكيف ونوم.. تعرف على مواعيد قطارات القاهرة مطروح ومدة الرحلة

السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر

بايدن يعرب عن رغبته في حضور الرئيس الصيني لقمة الهند

أمريكا تحقق في تكلفة بناء منزل إيلون ماسك "الزجاجي".. تفاصيل

سنن يوم الجمعة.. وثواب قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

فيديو

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ