عمرة وقبول ابنها بكابيتانو مصر.. أحمد فايق يفاجئ أم رحيم محاربة السرطان

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "دي إم سي"، حوارا حصريا مع محاربة السرطان ولاء عادل، والدة رحيم "أم رحيم"، التي ألهمت السوشيال ميديا وهي تشجع ابنها وسط مدرجات ملعب كابيتانو.

وقالت ولاء عادل: "الأم أحن شيء في العالم على أولادها.. لازم نزعق في وننفعل الأولاد لكن في النهاية نريد تعليمهم، مشيرة إلى إصابتها بمرض السرطان منذ 8 سنوات بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

ورصد برنامج مصر تستطيع، أم رحيم محاربة السرطان التي تسير بجهاز الأكسجين خلف ابنها رحيم في اختبارات برنامج "كابيتانو مصر".

وأضافت أم رحيم، خلال مساندتها ابنها في رحلة كابيتانو مصر: "الحلم أوله إرادة أم ودعاء صادق، وسأدفع عنهم الأذى بالرياضة".

وحقق برنامج "مصر تستطيع"، حلم محاربة السرطان ولاء عادل، والدة رحيم "أم رحيم"، بتوفير رحلة عمرة لها، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء.



وزف الإعلامي أحمد فايق، بشرة أخرى لها في نهاية الفقرة بقبول ابنها رحيم في اختبارات كابيتانو مصر.

