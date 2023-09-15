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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقرار من النقل.. التدخين بهذه الأماكن يغرمك 500 جنيه| تفاصيل

غرامة مالية
غرامة مالية

 يلجأ العديد من المواطنين إلى ارتكاب سلوكيات وعادات خاطئة داخل المواصلات العامة لاسيما المغلقة منها كمحطات مترو الإنفاق وهئية السكك الحديد ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .

 

ورفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.

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النقل ترفع غرامة التدخين في مترو الأنفاق إلى 250 جنيها

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مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام: التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان

عقوبة التدخين داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر


١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.


٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:
-القطارات المكيفة بجميع أنواعها إلى مبلغ 70 جنيها بدلا من 30 جنيها.
 

 

عقوبة التدخين داخل الهيئة القومية للأنفاق

 

 

 زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.
 

 

في سياق متصل ، كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة.

 

عقوبات المخالفين 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، دون الإخلال بأية عقوبة أشد.

 

المواصلات العامة السكك الحديد وزارة النقل التدخين وزير الصحة غرامة

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