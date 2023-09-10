مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام: التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان

قالت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن الاكتشاف المبكر للسرطان يجعل العلاج أسهل وتكلفته أقل والشفاء تام.



وأضافت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "من أكثر أنواع السرطان انتشارا في مصر كان سرطان الكبد من أجل فيروس سي".

وأشارت: "المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي تعتبر من اعظم المبادرات التي تم إطلاقها في مصر"، موضحا: "من أنواع السرطانات المنتشرة بين السيدات هو سرطان الثدي".

وأوضحت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية،: "التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان".



واسترسلت: "هدف المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عدم انتظار ظهور أعراض للسرطان".