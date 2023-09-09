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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

للرجال فقط| هذا
للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

يعتقد الكثير من الأشخاص أن السجائر الإلكترونية خالية من المخاطر ويبدأون في استخدام السجائر الإلكترونية للتخلص من عادة التبغ،  وقد أدى هذا أيضًا إلى زيادة استخدام السجائر الإلكترونية.

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 والأمر الأسوأ من ذلك هو أن معدلات تدخين السجائر الإلكترونية ارتفعت أيضًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، ووفقًا لبحث أجرته مجموعة حملة إعادة التدوير "ماتيريال فوكس"، يتم التخلص من خمسة ملايين من السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها كل أسبوع في المملكة المتحدة، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. 

ومع ذلك، تحتوي السجائر الإلكترونية على مستويات عالية من المعادن الضارة والمواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، أحد هذه الآثار هو التأثير المحتمل على الأعضاء التناسلية الذكرية.

-تأثير السجائر الإلكترونية على الخصيتين​

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Revista Internacional de Andrología باللغة الإسبانية أن التدخين الإلكتروني قد يكون له تأثير سلبي على الخصيتين، درس الباحثون ذكور الفئران، ووجدوا أن التدخين الإلكتروني يمكن أن يقلص حجم الخصيتين، ويعوق العلاقة الزوجية ، ويقلل أيضًا من عدد الحيوانات المنوية.

-تأثير التدخين الإلكتروني على عدد الحيوانات المنوية​

وقام فريق البحث بدراسة حجم خصيتي الحيوانات قبل وبعد تعريضها لدخان السجائر ودخان السجائر الإلكترونية، ووجد الباحثون أن بخار السجائر الإلكترونية خفض عدد الحيوانات المنوية إلى 95.1 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر من 98.5 مليون لكل ملليلتر الموجودة لدى أولئك الذين لم يتعرضوا لأي مواد نيكوتين.

وأضاف الباحثون، أن تأثير السجائر على الصحة الإنجابية للذكور أسوأ بكثير، وكانت النماذج الحيوانية المعرضة لدخان السجائر هي الأقل من بين جميع الأعداد الثلاثة، حيث بلغ عددها 89 مليون حيوان منوي لكل مليلتر، كما كان حجم خصيتي الفئران في هذه الحالة هو الأصغر والوزن الأقل، مقارنة بالفئران التي تعرضت لبخار السجائر الإلكترونية وكذلك المجموعة الضابطة.

​مخاطر صحية أخرى من السجائر الإلكترونية​

وبصرف النظر عن تأثيرها على الصحة الإنجابية للذكور كما هو موضح في هذه الدراسة، فقد وجدت العديد من الدراسات الأخرى أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تزيد أيضًا من خطر إصابة الرئة وضعف الصحة العقلية وقضايا الخصوبة.

نصائح للمساعدة في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني

للإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ابدأ بإيجاد دافع قوي، مثل تحسين الصحة أو التوفير المالي، حدد موعدًا للإقلاع عن التدخين واطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو مجموعات الدعم، حدد المحفزات التي تجعلك تدخن واستبدل هذه العادة ببدائل صحية مثل التمارين الرياضية أو العلكة، تخلص من لوازم الـvaping، وتوقع الرغبة الشديدة في التدخين، واحتفل بنجاحاتك. 

إذا لزم الأمر، استشر مقدم الرعاية الصحية للحصول على التوجيه المهني أو العلاج ببدائل النيكوتين، كن صبورًا، لأن الإقلاع عن التدخين قد يستغرق وقتًا، وقد تحدث الانتكاسات، المفتاح هو أن تظل مثابرًا وملتزمًا بهدفك المتمثل في إنهاء عادة التدخين الإلكتروني.

المصدر: timesofindia

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