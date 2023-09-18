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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل سابق بمكتب صرافة ببولاق لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل سابق بمكتب صرافة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه.

وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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النقد الأجنبي السوق المصرفى القاهرة عملات اجنبية مديرية أمن القاهرة

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