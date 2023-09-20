طفرة كبيرة.. الزراعة: حجم الصادرات وصل 6.5 مليون طن العام الماضي |فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المساحات الجديدة والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، أدت إلى زيادة المساحات المتاحة للزراعة، حيث إنه تمت زراعة 9.8 مليون فدان في الموسم الماضي، مضيفاً أن الأراضي ترزع أكثر من موسم في العام.

الزراعة: هناك اهتمام كبير بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص



وأضاف "القرش" خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن البحث العلمي يعمل بتوسع دائماً لتطوير أساليب الزراعة، مؤكداً أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمنظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص، ووزارة الزراعة تنظر للقطاع الخاص كشريك في العمل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى، أن ملف الزراعة يشمل طفرة كبيرة، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية العام الماضي إلى 6.5 مليون طن.