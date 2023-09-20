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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طفرة كبيرة.. الزراعة: حجم الصادرات وصل 6.5 مليون طن العام الماضي |فيديو

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المساحات الجديدة والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، أدت إلى زيادة المساحات المتاحة للزراعة، حيث إنه تمت زراعة 9.8 مليون فدان في الموسم الماضي، مضيفاً أن الأراضي ترزع أكثر من موسم في العام.

الزراعة: هناك اهتمام كبير بمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص


وأضاف "القرش" خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن البحث العلمي يعمل بتوسع دائماً لتطوير أساليب الزراعة، مؤكداً أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمنظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص، ووزارة الزراعة تنظر للقطاع الخاص كشريك في العمل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى، أن ملف الزراعة يشمل طفرة كبيرة، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية العام الماضي إلى 6.5 مليون طن.

 

الزراعة محمد القرش القطاع الخاص المجتمع المدني فدان

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