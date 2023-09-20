القرش: تم إنشاء مركز الزراعة التعاقدية لضمان التزام المنتج والتاجر|فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بمنظومة الزراعة التعاقدية في الفترات الأخيرة، مضيفاً أن الزراعة التعاقدية تعني إيجاد ألية تربط بين طرف المنتج و الطرف الأخر مثل: التاجر أو الحلقة الوسيطة التي تأخذ الإنتاج.

القرش:منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت تتطبق على جزء كبير للغاية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة



وأضاف "القرش" خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أنه تم إنشاء مركز الزراعة التعاقدية لضمان ألتزام الطرف المنتج و الطرف الأخر، مؤكداً أن منظومة الزراعة التعاقدية تضمن مكسب الفلاح دائماً.



وأشار المتحدث بأسم وزارة الزراعة إلى، أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت تتطبق على جزء كبير للغاية من المحاصيل الأستراتيجية المهمة للفلاحين و المزارعين و المواطنين، مثل : القمح و الذرة و عباد الشمس و البنجر و القصب.