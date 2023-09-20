أشرف عقبة: تقديم 33 مليون خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة

أكد دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أنه كان هناك اقبال كبير على حملة "100 يوم صحة، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 33 مليون خدمة طبية مجانية من خلال تلك الحملة.

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن حلة 100 يوم صحة، استطاعت أن تصل لكل ربوع مصر، مؤكدا أنه كانت متواجدة بالقرى البعيدة والنائية.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أنه كان هناك خدمات يتم تقديمها بزيارات منزلية لبعض الحالات التي لم تستيطع أن تكون متواجدة بالمراكز الصحية، اضافة إلى أنه تم تقديم الخدمات للمراة من خلال الكف المبكر عن سرطان الثدي وخدمات تنظيم الأسرة.

مسح طبي كامل.

واشار أشرف عقبة إلى ان أي شخص كان يحصل عل خدمات طبية يحصل عليها بالمجان، ححيث يتم تقديم مسح طبي كامل.